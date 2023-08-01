يترقب طلاب الثانوية العامة، الناجحين في المرحلة الثانوية العامة 2022-2023، مواعيد إدخال الرغبات بعد إعلان الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى، حيث ينتظر مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي برئاسة السيد عطا، تسلم نتيجة الثانوية العامة 2023، من وزارة التربية والتعليم، لعمل شرائح المجموع ودراسة المجموع التكراري، لوضع الحدود الدنيا لدرجات المرحلة الأولى للتنسيق.

إدخال الرغبات بعد إعلان الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى

وتبدأ مواعيد إدخال الرغبات بعد إعلان الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2023 مباشرة، ويُتوقع أن تستمر فترة إدخال الرغبات للطلاب لمدة أسبوع من تاريخ الإعلان عن فتح تسجيل الرغبات.

وفي ذات السياق، كشف مصدر في وزارة التعليم العالي، عن أنّه سيتم الإعلان عن الحدود الدنيا المرحلة الأولى للشعب العلمية والأدبية الأسبوع المقبل من شهر أغسطس الجاري، وبعدها مباشرة سيتم تحديد مواعيد إدخال الرغبات بعد إعلان الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2023.

خدمات مكتب التنسيق للتيسير على الطلاب

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، أكد في بيان صحفي صادر عن الوزارة، أهمية الخدمات التي يقدمها مكتب التنسيق للتيسير على الطلاب في الالتحاق بالجامعات للعام الجامعى الجديد 2023 -2024.

ووجّه عاشور في البيان، مسؤولي مكتب التنسيق، بتكثيف العمل خلال الفترة القادمة لتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها.

يذكر أنّ نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 بلغت 78.8%، وهي نسبة أعلى من نسبة العام الماضي، وفقا لما أعلنه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، حيث أكد أنّ عمليات التصحيح تمت بشفافية تامة ولم تحدث أي أخطاء، وحصل كل طالب وطالبة على ما يستحقه من درجات.