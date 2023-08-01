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بعد إعلان الحد الأدنى للقبول.. خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الأولى 2023

كتب:

وائل فايز
12:48 م | الثلاثاء 01 أغسطس 2023
وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي فتح باب التنسيق الإلكتروني للمرحلة الأولى اعتبارا من السبت المقبل 5 أغسطس وحتى الأربعاء 9 أغسطس الجاري، وذلك بعد إعلان الحد الأدنى للقبول.

خطوات التسجيل

وحددت وزارة التعليم العالى الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الالكتروني، والتي جاءت كالتالي:

- الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.digital.gov.eg 

- إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

- إدخال الرغبات بالترتيب الذي يراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب:

- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

- يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي.

- يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته، فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.

- تنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

- يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

- يمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

- يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

- بعد أن ينتهي الطالب من إدخال الرغبات يمكنه طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك. 

- يمكن للطالب حفظ نسخة من  الرغبات على حسابه الشخصي حتى يمكنه الرجوع إليها وقت الحاجة.

- إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات أعلم بأن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط، ويجرى التنسيق وفقا لآخر تعديل قمت به.

طرق التعرف على نتيجة الترشيح

- النتائج ستكون متاحة على نفس الموقع الذي قدم الطالب رغباته عليه.

- طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد إعلان نتائج مرحلة تقليل الاغتراب، والتي تبدأ بعد الانتهاء من المرحلة الثانية وإعلان نتائج القبول بها.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.