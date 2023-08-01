تنسيق الكليات 2023 أدبي.. تخصصات جديدة مثل علوم الإعاقة

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة، عن تنسيق الكليات 2023 أدبي للاستقرار على الكلية التي سيلتحقوا بها، خاصة بعد انتهاء ماراثون الثانوية العامة، واطمئنانهم على النتيجة.

لذك نرصد لكم توقعات تنسيق الكليات 2023 أدبي في الجامعات الحكومية، طبقًا لمؤشرات العام الماضي، مع توقعات بانخفاض التنسيق بمقدار بضع درجات.

تنسيق الكليات 2023 أدبي

ولمن يبحث عن تنسيق الكليات 2023 أدبي فإن مؤشرات التنسيق كما يلي:

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة 354 درجة.

كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة جامعة الإسكندرية 348 درجة.

كلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس 345 درجة.

كلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف 340 درجة.

الإعاقة والتأهيل الزقازيق 328 درجة

إعلام المنوفية 327 درجة

آثار دمياط 326 درجة

آثار عين شمس 324 درجة

آثار القاهرة 323 درجة

تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد 323 درجة

حقوق سوهاج 323 درجة

إعلام بني سويف 321 درجة

آثار ولغات مطروح 320 درجة

الإعاقة والتأهيل ببني سويف 319 درجة

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 319 درجة

- تنسيق كلية تربية تعليم ابتدائي جامعة المنصورة 296 درجة

-تنسيق كلية تربية طفولة مبتكرة بورسعيد 295 درجة

-تنسيق كلية تربية طفولة المنصورة 293 درجة

- تنسيق كلية تربية حلوان 293 درجة

- تنسيق كلية تجارة المنصورة 292 درجة

- تنسيق كلية تجارة القاهرة 291 درجة

- تنسيق كلية تربية طنطا 290 درجة

- تنسيق كلية تربية سوهاج 280 درجة

- تنسيق كلية تربية طفولة إسكندرية 280 درجة

- تنسيق كلية تجارة بورسعيد 279 درجة

-تنسيق كلية تربية أسيوط 279 درجة

- تنسيق كلية تربية جنوب الوادي 278 درجة

- تنسيق كلية آداب انتساب إسكندرية 278 درجة

- تنسيق كلية تجارة 274 انتساب درجة

-تنسيق كلية تربية طفولة مبتكرة السادات 274 درجة

- تنسيق كلية حقوق جنوب الوادي 273 درجة

- تنسيق كلية تجارة طنطا 271 درجة

- تنسيق كلية تجارة المنوفية 270 درجة

- تنسيق كلية آداب دمياط 271 درجة

- تنسيق كلية حقوق المنيا 271 درجة

- تنسيق كلية تربية نوعية طنطا 268 درجة.

تنسيق الكليات 2023 ادبي الجامعات الخاصة والأهلية

وكذلك يمكن للطلاب في تنسيق الكليات 2023 ادبي الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية والجامعات الأجنبية الموجودة في العاصمة الإدارية الجديدة والتي سيتم الاعلان عن تنسيقها لاحقًا خاصة بعد اضافة عدد من الجامعات الأهلية.