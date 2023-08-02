مخالفة مرورية غير متوقعة لسائقي السيارات أثناء القيادة.. احذرها

العديد من قائدي السيارات يتفاجأون في أثناء السير على الطرق السريعة والمحاور العامة، بتوقيع غرامة مالية عليهم نتيجة مخالفة غير متوقعة في أثناء القيادة بالطرق السريعة وداخل المدن، وتساءل بعض المواطنين عن قيمة هذه الغرامة وكيف يمكن تجنبها، وتفادي الوقوع فيها.

وفي هذا الإطار نستعرض مخالفة مرورية غير متوقعة لقائدي السيارات أثناء القيادة.

يقول اللواء أحمد هشام مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير المروري، إن الحارة المرورية طبقًا لقانون المرور تحدد السرعات ونوعية وأحجام السيارات التي تسير عليها بهدف تسهيل وتيسير الحركة المرورية، والحد بقدر الإمكان من الحوادث المرورية، ولجأت الدولة في الفترة الأخيرة لتطوير شبكة الطرق وإنشاء شبكة طرق حديثة وفقًا لمواصفات عالمية، وأُنشئ طريق الخدمة للحافلات الثقيلة والشاحنات نظرًا لوجود سرعة تلك السيارات، لكن لا تتجاوز 60 كيلومترًا على الطرق السريعة.

تحديد السرعات طبقا لنوعية وأحجام المركبات

أما عن الحارات على الطرق الرئيسية، فقد أوضح الخبير المروري في حديثه لـ«الوطن»، أنّه تمّ تحديد السرعات بها طبقًا لنوعية وأحجام المركبات التي تسير عليها مما فيها الدرجات النارية أو البخارية ولا يجوز لقائد السيارة أو قائد الدراجة النارية تجاوز السرعة المحددة لكل حارة وفي حالة انحراف السيارة من حارة إلى حارة أخرى؛ لزيادة السرعة أو خفضها إعطاء إشارة جانبية يمينا أو يسارًا بحسب الاتجاه الحارة الأخرى قبل الانحراف إليها بمدة زمنية لا تقل عن 30 ثانية ولا تزيد على 90 ثانية بهدف لفت انتباه السيارات القادمة من الخلف من الحارة إلى الحارة الأخرى.