نصائح لقائدي السيارات على الطرق السريعة لتجنب المخالفات.. خبير مروري يوضح

كثير من سائقي المركبات على الطرق السريعة، يتعرضون لتوقيع غرامات المرور، بعد تجاوزهم السرعات المقررة قانونا، بعد ضبطهم من خلال الرادارات المنتشرة، سواء على الطرق السريعة أو الصحراوية أو الدولية الساحلية أو داخل المدن، ولذلك فإن هناك عدة نصائح لقائدي السيارات عند السير على الطرق السريعة لتجنب المخالفة.

كيف يتم تحديد السرعات على الطرق؟

يقول اللواء أحمد هشام، مساعد وزير الداخلية الأسبق، الخبير المروري، إن السرعة المحددة على الطرق السريعة يتم تحدديها وفقا لعدة معايير هامة، مثل طول مسافة الطريق، وعدد الحارات، وطبيعية الأسفلت، وسرعة الرياح بالطريق، والمنشأة المطلة على الطريق، وأحجام السيارات، التي تسير على الطريق، وعددها، وتوقيتات الذروة على الطريق، والمدة الزمنية لتلك الذروة، وطبيعة الحالة الجوية الطريق (ارتفاع درجة الحرارة- سقوط الأمطار على مدار الموسم)، ومناطق الأعمال الموجودة على الطريق، وأعداد الكباري والانفاق الموجودة على الطريق، ونسبة الحوادث خلال العام.

نصائح لقائدي السيارات عند السير على الطرق

ونصح الخبير المروري، قائدي السيارات بضرورة الالتزام بالسرعة المحددة، والحارة المرورية، وخفض السرعة خلال ارتفاع درجة الحرارة وسقوط الأمطار، حتى يمكن التحكم علي عجلة القيادة، واستخدام مساحات الزجاج الأمامي والخلفية في حالة وجود شبورة مائية وترابية، والتأكد من الصلاحية الفنية للسيارة، مع إحكام إغلاق أبواب السيارة، والتأكد من الإطارات تعمل بحالة جيدة، وأن ضغط الهواء فيها مناسب لسخونة الأسفلت في حالة ارتفاع درجة الحرارة، وأيضا مناسب لميلة الأسفلت في حالة سقوط الأمطار.

وتابع في نصائحه، بضرورة التأكد من فرامل اليد والهوائي لتجنب حالة الوقوف المفاجئ، والتأكد من آلة التنبيه باستخدامها في المواقف الطارئة، وعند تجاوز التقاطعات يجب استخدام حزام الأمان للسائق ومن يجاوره، وعدم استخدام الهاتف المحمول بالنسبة لقائد السيارة.