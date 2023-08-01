«الاتحاد المصري للغوص»: اتباع إرشادات المنقذ يقلل حوادث الغرق بنسبة 90%

قال الدكتور هشام ربيع، المدير الفني للإنقاذ بالاتحاد المصري للغوص، إن حالات الغرق انخفضت كثيرا مقارنة بالأعوام الماضية بعد الإرشادات والتعليمات الخاصة بمبادرة «مصر بلا غرقى» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويُشرف عليها الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، وتضم 7 وزارات، منها: «التربية والتعليم، الصحة، الرياضة».

السبب الرئيسي وراء حدوث الغرق

وأضاف «ربيع»، خلال حواره عبر القناة الأولى، أن الغرق يحدث نتيجة عدد من الأسباب كالخوف، ولكن أبرزها عدم اتباع تعليمات المنقذ الذي يمثل المتحكم الرئيسي للمياه؛ لأنه يحدد أماكن النزول والسن المناسب لنزول مناطق معينة في البحار.

وأشار المدير الفني للإنقاذ بالاتحاد المصري للغوص، إلى أنه من خلال متابعة للشواطئ خلال الفترة الحالية، لا يوجد احترام لكلمة المنقذ، لافتا إلى أن اتباع إرشادات المنقذ سيقلل من نسبة الغرق بحوالي 90%، لأنه يعمل بأكواد دولية متعارف بها في العالم كله وهي ما يطلق عليها «الأعلام وأدوات الإنقاذ».

أعلام أدوات الإنقاذ من الغرق

وأوضح أن هناك 3 أعلام ضمن أدوات الإنقاذ من الغرق، وهي: الأحمر، الأصفر، الأخضر، إذ يعد العلم الأخضر دليلا على أمان وضع مياه البحار ويمكن للمواطنين نزول المياه تحت إشراف المنقذ، ويجب على كل الشواطئ تحديد منطقة لسباحة الزوار لا يجب تخطيها كون ما بعدها يشكل خطرا على أرواح المصيفين.

وتابع: «العلم الأصفر يشير إلى وجود موج عالٍ إلى حدا ما ولكن يمكن نزول المواطنين للمياه واستخدامها مع توخي الحذر، بينما العلم الحمر يُمنع نهائيا نزول المواطنين للمياه أو ممارسة السباحة إذ إنه دليل على وجود سحب بالمياه وموج عالي للغاية، وبالتالي يمنع استخدام الشواطئ سواء المفتوحة أو المحددة».