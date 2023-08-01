خطوات تعديل الرغبات بعد كتابتها في تنسيق المرحلة الأولى.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خطوات تعديل الرغبات بعد كتابتها في تنسيق المرحلة الأولى، مشيرة إلى أنَّه يتاح تعديل رغبات الطلاب عدة مرات، لافتة إلى أنَّه إذا غير الطالب الرغبات عدة مرات، فعليه أن يعلم أن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتمّ التنسيق وفقًا لآخر تعديل يجريه الطالب.

خطوات تعديل الرغبات بعد كتابتها في تنسيق المرحلة الأولى

خطوات تعديل الرغبات بعد كتابتها في تنسيق المرحلة الأولى، الذي ينطلق لمختلف الشعب السبت المقبل، أوضحتها وزارة التعليم العالي، مشيرة إلى أنَّه على الطالب الذى يرغب في تعديل رغباته اتباع ما يلي:

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني المرفق هنا.

- إدخال رقم الجلوس.

- عرض الرغبات المسجلة سابقاً.

- بعد ذلك يعرض لك الموقع قائمة رغباتك السابقة ويسمح لك بإضافة رغبات جديدة أو تعديل الرغبات السابق إدخالها.

مراعاة الشروط الواردة في دليل التنسيق

في أول زيارة للموقع تكون هذه القائمة فارغة ويمكنك ملؤها باختياراتك من الكليات والمعاهد التي ترغب في الالتحاق بها وذلك بالترتيب الذى تفضله مع مراعاة الشروط الواردة في دليل التنسيق، مثل قواعد التوزيع الجغرافي، واجتياز اختبارات القدرات في الكليات والمعاهد التي تتطلب ذلك، وموافقة النوع في الكليات التي تقبل بنين فقط أو بنات فقط.

- البرنامج ينبهك للشروط الخاصة عند اختيارك للكلية أو المعهد.

- يمكنك أيضًا خلال هذه الخطوة إزالة اسم كلية أو معهد بعد إضافته ويمكنك أيضا تعديله ليصبح اسم كلية أو معهد آخر.

- يسمح لك بإعادة ترتيب الرغبات بحيث يمكنك تحريك موقع الرغبات لبعض الكليات الى أعلى أو أسفل القائمة وفقا لرغباتك.

- بعد الانتهاء من إدخال قائمة رغباتك سيعرض عليك البرنامج القائمة لمراجعتها ثم إصدار أمر التسجيل الكترونيا لتخزين رغباتك على قاعدة البيانات بالحاسب الآلي الذى سيقوم بعملية التنسيق.

- يعرض عليك إيصال تسليم رغباتك الكترونيا.

- يمكنك طباعة هذه المستندات كما يمكنك حفظها في ملف وفى حالة وضعك لبريد إلكتروني خاص بك سيتم إرسال إيصال لتأكيد تسجيلك لرغباتك إلكترونيًا.

- طباعة استمارة الرغبات.