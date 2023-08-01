«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2023

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2023 لجميع شعب الثانوية العامة 2023، أعلنته رسميا وزارة التعليم العالي، في بيان مفصل قبل قليل، معلنة فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات لتنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي وأدبي، للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2023

وترصد السطور التالية «س و ج» عن كل ما تريد معرفته عن الحد الأدنى لـ تنسيق المرحلة الأولى 2023، وفقا لما تم إعلانها رسميا من وزارة التعليم العالي، كما يلي.

ما هو موعد فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2023؟

- يتم فتح موقع التنسيق لمدة 5 أيام، اعتبارا من السبت 5 أغسطس وحتى يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس.

ما هو الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 2023؟

- 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر.

كم عدد الطلاب المطلوب للمرحلة الأولى لشعبة علمي علوم؟

- 22 ألفا و304 طلاب.

ما هو الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى علمي رياضة 2023؟

- 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر.

كم عدد الطلاب المطلوب للمرحلة الأولى لشعبة علمي رياضة؟

- 15 ألفا و13 طالبا.

ما هو الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى أدبي 2023؟

- 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر.

كم عدد الطلاب المطلوب للمرحلة الأولى من الشعبة الأدبية؟

- 74 ألفا و923 طالبا.

كم يبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة المطلوبين لتنسيق المرحلة الأولى؟

- 112 ألفا و240 طالبا.

هل يوجد رسوم لتسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني؟

- القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني، وهي خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.digital.gov.eg، ويمكن تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق.

ما هي مواعيد إدخال الرغبات؟

- عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصرا يوميا خلال أيام المرحلة الأولى.

هل متاح التقديم خارج معامل الجامعات؟

- يمكن للطالب التقدم عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

ما موعد انتهاء إدخال الرغبات تنسيق المرحلة الأولة 2023؟

- ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة 7 مساءً في آخر أيام المرحلة.

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني؟

- معامل الحاسبات في الجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات.

ما هي مزايا خدمة التنسيق الإلكتروني؟

- التيسير على الطلاب وأولياء الأمور بدلا من الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق، كما توفر عليهم عناء الزحام والطوابير.

- يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات.

- تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة بالمرحلة حتى إغلاق الموقع.

- تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أي أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات بطريقة سهلة وبسيطة.

- تمكن الطالب فور إعلان نتائج المراحل المختلفة من الحصول علي نتيجة التنسيق من موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الإنترنت.

ما هي الكليات المتاحة للطلاب؟

- سيكون متاحا للطالب قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليك اختيار رغباتك من بينها.

- الموقع يعرض الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.

- ناقش مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها مماثلة تماما لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.

- إذا اختار الطالب أحد الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإنّ برنامج الحاسب سيخطره فورا بأنّ الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات (75 رغبة).

ما هي الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني؟

- الدخول إلى موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.digital.gov.eg.

- إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

- إدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

ما هي قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب؟

- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

- يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي.

- يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.

- تنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

- يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

- يمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر شرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

- على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

- بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي أدخلتها، ويعطيك البرنامج إيصالا برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

- يمكنك حفظ نسخة من رغباتك (Save As) على حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

- إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك) أعلم بأنّ الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا آخر تعديل قمت به.

ما هي طرق التعرف على نتيجة الترشيح؟

- النتائج ستكون متاحة على نفس الموقع الذي قدّم الطالب رغباته عليه.

- يتم طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد إعلان نتائج مرحلة تقليل الاغتراب والتي تبدأ بعد الانتهاء من المرحلة الثانية وإعلان نتائج القبول بها.