قالت جاسمين طه، مقدمة برنامج السفيرة عزيزة، إنّ أولياء الأمور والطلاب يرغبون في معرفة خطوات التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني لكليات الإعلام والتربية الرياضية والفنون وغيرها، قبل ظهور النتيجة.

خطوات تسجيل اختبار القدرات

وأضافت «جاسمين»، في أثناء تقديمها برنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلامية نهى عبد العزيز، المذاع على شاشة «دي إم سي» أنّ التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني لسنة 2023 سيكون خلال الفترة 15 من يوليو وحتى 27 يوليو، ويتم اتباع الخطوات التالية:

- يدخل الطالب للموقع الرسمي للتنسيق.

- الدخول على صفحة اختبارات القدارت.

- التسجيل باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالطالب

- يملأ الطالب بياناته الشخصية والتحقق منها.

- اختيار الاختبار الذي يرغب فيه ومعرفة مواعيد الاختبار.

- طباعة إيصال نوع اختبار القدرات بالموعد؛ للتوجه إلى الكلية به وأداء الاختبار.