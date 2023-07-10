رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

خطوات التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني

كتب:

مريم جاد
09:52 م | الإثنين 10 يوليو 2023
خطوات تسجيل لإختبارات القدرات

خطوات تسجيل لإختبارات القدرات

قالت جاسمين طه، مقدمة برنامج السفيرة عزيزة، إنّ أولياء الأمور والطلاب يرغبون في معرفة خطوات التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني لكليات الإعلام والتربية الرياضية والفنون وغيرها، قبل ظهور النتيجة.

خطوات تسجيل اختبار القدرات

وأضافت «جاسمين»، في أثناء تقديمها برنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلامية نهى عبد العزيز، المذاع على شاشة «دي إم سي» أنّ التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني لسنة 2023 سيكون خلال الفترة 15 من يوليو وحتى 27 يوليو، ويتم اتباع الخطوات التالية:

- يدخل الطالب للموقع الرسمي للتنسيق.

- الدخول على صفحة اختبارات القدارت.

- التسجيل باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالطالب 

- يملأ الطالب بياناته الشخصية والتحقق منها.

- اختيار الاختبار الذي يرغب فيه ومعرفة مواعيد الاختبار.

- طباعة إيصال نوع اختبار القدرات بالموعد؛ للتوجه إلى الكلية به وأداء الاختبار.

اقرأ المزيد:

برنامج «السفيرة عزيزة»: المؤرخ زين نصار له بصمة خالدة في عالم الموسيقى

مبادرات أطلقها برنامج السفيرة عزيزة.. بينها «بين جيلين» و«من دولابي»

برنامج «السفيرة عزيزة» يحتفل بعيد ميلاد سناء منصور على الهواء (صور وفيديوهات)

برنامج «السفيرة عزيزة» يطلق حملة لمناهضة الإبتزاز الإلكتروني: «إنتي مش لوحدك»

«السفيرة عزيزة»: برنامج صنايعية مصر يسلط الضوء على أشهر صناعنا خلال 100 عام

الفنان محمود عامر لـ«السفيرة عزيزة»: لم أسع إلى برنامج «مذيع العرب»

برنامج «السفيرة عزيزة» يعرض تقريرا عن «عبدالرحمن» صانع الناي
بقلم مريم جاد