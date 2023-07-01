إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم على طريق بحيرة قارون السياحي بالفيوم

أصيب 5 أشخاص، ظهر اليوم السبت، الموافق رابع أيام عيد الأضحى المبارك، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى أجرة «صندوق» محملة بالركاب، على الطريق السياحي لبحيرة قارون بنطاق محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلتي القيادة في يدي السائقين وفقدانهما السيطرة على السيارتين.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما أسرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور.

حادث تصادم

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى أجرة «صندوق» على طريق بحيرة قارون السياحي، أمام عزبة الصعايدة بدائرة مركز أبشواي مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ على الفور، حيث أسفر حادث طريق بحيرة قارون السياحي اليوم، عن إصابة 5 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتشخيص إصاباتهم حتى يتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.