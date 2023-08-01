كشفت الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى 2023، التي أقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، مقارنة بين تنسيق المرحلة الأولى أدبي 2022 و2023 لطلاب الثانوية العامة 2023، التي أظهرت انخفاض أعداد الطلاب المسجلين بالمرحلة عن العام الماضي.

تنسيق المرحلة الأولى أدبي 2022 و2023

وترصد السطور التالية، مقارنة بين تنسيق المرحلة الأولى أدبي 2022 و2023 لطلاب الثانوية العامة 2023، والنسب المقررة للشعبة، كما يلي.

تنسيق المرحلة الأولى 2023

- الحد الأدنى للشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر بنسبة 70.61% فأكثر.

- عدد الطلاب المسجلين لتنسيق المرحلة الأولى، 74 ألفا و923 طالبا.

تنسيق المرحلة الأولى 2022

- الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر.

- عدد الطلاب المسجلين للمرحلة 80 ألفا و63 طالبا.