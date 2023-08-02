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مصاريف جامعة بنها الأهلية 2023.. اعرف التخصصات بالتفصيل

كتب:

أسماء زايد
06:57 ص | الأربعاء 02 أغسطس 2023
جامعة بنها الأهلية

جامعة بنها الأهلية

تزامنًا مع إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد بدء تنسيق المرحلة الأولى، بمختلف الشعب وإعلان الحد الأدنى للمرحلة، أوضحت جامعة بنها الأهلية مصاريف الكليات بها هذا العام، وكذلك التخصصات على الموقع الرسمي لها.

مصاريف جامعة بنها الأهلية 2023

وجاءت مصاريف جامعة بنها الأهلية 2023، وفقا لما أعلنته الجامعة كالتالي:

- كلية الطب 120 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان 115 ألف جنيه.

-  كلية العلاج الطبيعي 95 ألف جنيه.

- كلية الهندسة 65 ألف جنيه.

وتشمل كلية الهندسة أقسام «التصنيع والمواد، هندسة الميكاترونكس والأتمتة، هندسة نظم الاتصالات، الهندسة الطبية، هندسة البناء، الإسكان والتصميم للمجتمعات».

- كلية علوم الحاسب 55 ألف جنيه، وتشمل «الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وعلوم البيانات، والواقع الافتراضي والمعزز، وتطوير البرامج والتطبيقات، واللغويات الحاسوبية»

- كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال 45 ألف جنيه، وتشمل «إدارة الأعمال والعلاقات الدولية، والإحصاء والتأمين، والتسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية، والاقتصاد والتمويل الدولي، والمحاسبة ومعلوماتية الأعمال».

تجهيز جامعة بنها الأهلية بمستوى جامعات الجيل الرابع

ولفتت جامعة بنها الأهلية إلى أنّه تمّ تجهيز جامعة بنها الأهلية بمستوى جامعات الجيل الرابع، كما تعتمد برامج دراسية حديثة تستجيب لاحتياجات سوق العمل.

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