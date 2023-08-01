اعرف توقعات تنسيق كلية الهندسة الزراعية جامعة الأزهر بالقاهرة بنين

منذ إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية قبل أيام، واعتمادها في مؤتمر صحفي خاص، يتطلع طلاب الأزهر إلى معرفة توقعات تنسيق كلية الهندسة الزراعية جامعة الأزهر بنين بالقاهرة، للالتحاق بالكلية التي يأملها العديد من طلاب الثانوية الأزهرية.

وحتى الآن لم يتم الإعلان عن تنسيق كليات الأزهر، وعلى الرغم من ذلك يلجأ الطلاب إلى الحصول على مؤشرات للتنسيق الجديد للعام 2023، وذلك من خلال مقارنة درجات المواد الدراسية الحالية بالعام الماضي 2022، خاصة وأنها قريبة من بعضها البعض في النسب، كما في ذلك توقعات تنسيق كلية الهندسة الزراعية جامعة الأزهر بالقاهرة بنين.

توقعات تنسيق كلية الهندسة الزراعية جامعة الأزهر بالقاهرة بنين

وبحسب هذه التوقعات والمقارانات، من المتوقع أن ترتفع أو تنخفض نسب تنسيق الحدود الدنيا للكليات الأزهرية بنسبة ما بين 1 إلى 2%، من بينها تنسيق كلية الهندسة الزراعية جامعة الأزهر بالقاهرة بنين، ولكن لا يزال الطلاب في انتظار الإعلان الرسمي عن التنسيق.

عنوان كلية الهندسة الزراعية جامعة الأزهر بالقاهرة بنين

وتشير التوقعات الحالية إلى أن تنسيق كلية الهندسة الزراعية جامعة الأزهر بالقاهرة في مدينة نصر بنين، سيصل إلى نحو 81.54%، ويستعد الطلاب الراغبين للالتحاق بها في تجهيز الأوراق المطلوبة للتقدم.