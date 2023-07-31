توقعات تنسيق كلية العلاج الطبيعي.. «اعرف هتدرس فين»

تتجه أنظار طلاب الثانوية العامة في الوقت الحالي إلى تنسيق القبول بالجامعات، والكليات المتاحة لهم وفقا للمجاميع الذين حصلوا عليها عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، ويتطلع الطلاب الحاصلين على 90% فأكثر إلى معرفة توقعات تنسيق كلية العلاج الطبيعي بالنظر إلى تنسيق العام السابق.

توقعات تنسيق كلية العلاج الطبيعي

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لطلاب الثانوية العامة، تستعرض «الوطن» توقعات تنسيق كلية العلاج الطبيعي، وفقا لما هو معلن في تنسيق العام الماضي والذي جاء على النحو التالي:

تنسيق كلية العلاج الطبيعي العام الماضي

كلية علاج طبيعي جامعة كفر الشيخ 374 درجة.

كلية علاج طبيعي جامعة القاهرة 373 درجة.

كلية علاج طبيعي جامعة بنها 373 درجة.

كلية علاج طبيعي جامعة السويس 372 درجة.

كلية علاج طبيعي جامعة بني سويف 372 درجة.

كلية علاج طبيعي جامعة جنوب الوادي 372 درجة.

أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة

وبعد استعراض توقعات تنسيق كلية العلاج الطبيعي، يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم، كشفت عن أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في القاهرة والجيزة، والمقرر لها في المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، وتضم 6 مديريات «القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، بني سويف، الفيوم».

وتبلغ رسوم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 200 جنيه عن كل مادة، ويجرى التظلم على مرحلتين؛ الأولى من خلال بوابة تظلمات الثانوية العامة، وبعد قبول التظلم يتم التوجه لأماكن الاطلاع على صورة من كراسة الإجابة الخاصة بالمادة المتظلم بشأنها الطالب.