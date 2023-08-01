إصابة 6 أشخاص بتسمم غذائي في سوهاج 

أصيب 6 أشخاص شمال شمال محافظة سوهاج، بحالة إعياء شديد وألم في البطن، إثر تناولهم وجبة غذائية فاسدة، وجرى نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة جزيرة شندويل يفيد بإصابة 6 أشخاص بحالة تسمم غذائي، وحجزهم بقسم الاستقبال في المستشفى الجامعي.

إصابة 6 أشخاص بتسمم غذائي

وبالفحص تبين من خلال الإنتقال والمعاينة، وصول «سمر. ع. ع»، 23 سنة، و«خالد. ج. أ»، 32 سنة، و«أسماء. أ. خ»، 20 سنة، و«عمر. خ. ج»، 4 سنوات، و«روضة. خ. ج»، 8 سنوات، و«فاتن. ح. م»، 13 سنة، إلى مستشفى سوهاج الجامعى، مصابين بحالة إعياء شديد وألم في البطن، على إثر تناولهم وجبة غذائية فاسدة.

وبسؤال المصابين عللوا إصابتهم للسبب ذاته، وجرى تقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين، ومازالوا تحت الملاحظة، والحالة العامة لهم مستقرة.

وتحرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.