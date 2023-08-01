«العمل» تنظم دورة تدريبية على مهنة كهرباء التوصيلات للشباب والفتيات

تابعت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية الدورة التدريبية المجانية بوحدة التدريب المتنقلة بمنطقة 45، على مهنة كهرباء التوصيلات لـ10 متدربين ومتدربات، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة داخل القرى الأكثر احتياجاً، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب، التي أطلقتها وزارة العمل.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحات، بتدريب الشباب من الجنسين داخل القرى بالمحافظات، وتأهيلهم لسوق العمل، ووفق أحدث أساليب وأدوات ومناهج التدريب العالمية.

متابعة الدورة التدريبية على مهنة كهرباء التوصيلات

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية في تقريره الذي تلقته الوزارة، متابعة الدورة التدريبية بوحدة التدريب المُتنقلة على مهنة كهرباء التوصيلات والتركيبات لمدة 60 ساعة تدريبية، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة بالمناطق الأكثر احتياجاً، وذلك انطلاقا من دور وزارة العمل وحرصها على تدريب وتأهيل الشباب على مهن تتناسب مع سوق العمل، ومتابعتهم بعد انتهاء فترة التدريب في إيجاد فرص عمل مناسبة تساعدهم في توفير حياة كريمة لهم.

التدريب على أيدي مدربين ماهرين

وأضاف وكيل المديرية، أنَّه يمكن للشباب من الجنسين الراغبين في الالتحاق بالدورات التدريبية المجانية التي توفرها المديرية ، التقدم بطلبات لمقرات مراكز التدريب المهني التابعة، وكذلك إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية، والتي يستمر تنفيذها على مدار العام ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، وذلك للشباب من سن 18 إلى 45 سنة، ويحصل المتدربين خلالها على كافة أدوات التدريب مجاناً، كما يتم التدريب على أيدي مدربين ماهرين تم اختبارهم بديوان عام الوزارة، وفق أحدث المناهج التدريبية والمعدات الحديثة، ويحصل المتدربين في نهاية كل دورة تدريبية على شهادة معتمدة تؤهلهم للعمل داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري.