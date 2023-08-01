عضو تحالف الأحزاب المصرية: الدولة قدمت دورا كبيرا في الارتقاء بصحة المواطن

قال الدكتور عفت السادات، عضو تحالف الأحزاب المصرية إن الدولة قدمت دورا كبيرا في الارتقاء بصحة المواطن من منظومة التأمين الصحي، ونتمنى زيادة المخصصات لتغطية مساحات أكبر ليعود بذلك على للمواطنين.

وأوضح خلال كلمة له في جلسة تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص بالحوار الوطني أن كثير من الأمور نتيجة عدم تطبيق القانون بشكل حقيقي تسبب في ضياع الإحساس بالهوية والانتماء.

وتابع: «يهمنا الاهتمام بقضية التعليم والصحة، فالتعليم يحتاج من الدولة أن تولي اهتماما أكبر للتعليم، لأن المواطن البسيط يحتاج إلى نظرة، فهناك مدارس تنشأها الحكومة أفضل بكثير من الخاصة والطبقات البسيطة والمتوسطة تحتاج لها».

حزب الاتحاد يطالب بتعديل قانون المعاشات

قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد إن خطة مصر الوطنية 2030 للتنمية المستدامة والتي انطلقت عام 2016 ترتكزعلى أبعاد أساسية من بينها البُعد الاجتماعي، والذي يرتكز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي، ومشاركة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية مطالبا بتعديل قانون المعاشات وإلغاء ضريبة كسب العمل تحقيقا لمبدأ الحماية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال جلسة مناقشة حول العدالة الاجتماعية نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، والتي تناقش سياسات العمل والأجور والمعاشات، سياسات الإسكان العشوائي وتطوير العشوائيات، السياسات الضريبية، ضمن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني.

وأضاف حزب الاتحاد، أن الدراسات والتجارب أثبتت أن السياسات الاقتصادية التي تراعي تكافؤ الفرص وتحفز الاستثمار في القوى البشرية، تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضح أن الحكومة في الجمهورية الجديدة، مسئولة عن وضع سياسات العدالة الاجتماعية وبناء قدرات الأفراد والمؤسسات المجتمعية، من خلال إتاحة الفرص المتكافئة بشفافية للجميع، ليسهم المجتمع بأكمله في تحقيق النمو الاقتصادي.

من جانبه، قال محمد أبو شامة، أمين عام حزب الاتحاد وممثل التيار الإصلاحي الحر، إن للدولة دورا منتظرا في إطار الليبرالية الاجتماعية التي أقرها الدستور، لكنه ليس دورا في النشاط الاقتصادي ذاته ولكنه دور في توجيه هذا النشاط وفتح الآفاق أمامه وتنظيمه وحمايته.

زيادة الأجور والمعاشات بصورة مستمرة

وأوضح أن الدولة استهدفت زيادة الأجور والمعاشات بصورة مستمرة، تماشيًا مع حجم التضخم وزيادة الأسعار الناتجة عن أزمات عالمية متتالية، كما اهتمت بشكل خاص بأصحاب المعاشات لتخفيف العبء عليهم ودعمهم، حيث أقر الرئيس السيسي زيادات متتالية لهم تقديرًا لرحلتهم الطويلة في خدمة الدولة المصرية، معربا عن تطلعه للاستمرار في هذا النهج، والحفاظ على هذه الزيادات بصورة دورية.

ونوه أمين عام حزب الاتحاد وممثل التيار الإصلاحي الحر بأن مجهودات الدولة تعددت في توفير سكن آمن وملائم، والأرقام لا تكذب، وجرى تنفيذ 612 ألف وحدة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي بتكلفة 98 مليار جنيه، وجاري تنفيذ 250 ألف وحدة. وقد استفاد 1.2 مليون مواطن من تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة والتي بلغ عددها 357 منطقة بـ25 محافظة، بإجمالي 246 ألف وحدة سكنية، وبتكلفة بلغت 63 مليار جنيه.

وأشار إلى أن منظومة الإدارة الضريبية شهدت ثورة تطوير في عهد الرئيس السيسي، حيث جرى تنفيذ إصلاحات تاريخية أدت إلى توسيع القاعدة الضريبية، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، على النحو الذي أسهم في رفع الإيرادات الضريبية.

وشدد على ضرورة تحقيق السرعة والكفاءة في الفصل في القضايا الاقتصادية ومنع أي من أجهزة الدولة من الضغط علي أصحاب الأعمال، وربط ذلك بفكرة العائد الاقتصادي لسيادة العدالة في المجتمع.

وطالب بضرورة الإسراع في الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال السنوات الخمس المُقبلة؛ وهذا مقترح كلف به الرئيس السيسي المجلس الأعلى للاستثمار قبل أسابيع، نتفق معه ونقف خلفه ونتمنى سرعة انجازه.

واختتم أمين عام حزب الاتحاد وممثل التيار الإصلاحي الحر، بالتأكيد على سرعة إقرار قانون العمل الجديد بما يضمن حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل.