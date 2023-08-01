«أنفاق هتلر السرية».. جديد «الوثائقية» في أغسطس

أعلنت قناة «الوثائقية» عرض الفيلم الوثائقي «أنفاق هتلر السرية» عبر شاشتها، ضمن مجموعة من الأعمال الجديدة، المُقرر طرحها في شهر أغسطس الجاري.

ويغوص فيلم «أنفاق هتلر السرية» المُقرر عرضه عبر قناة الوثائقية، في رحلة وثائقية مثيرة عن عالم سُفلي للنازية، وذلك عبر مئات أميال من أنفاق سرية حفرها النازيون تحت الأرض، عالم آخر لهتلر لم نكن لنعرف عنه شيئًا لولا وثيقة مخفية كان اكتشافها مفتاحًا لسبر أغوار هذا الغموض.

كما أعلنت قناة «الوثائقية»، قبل قليل، استحواذها على حق عرض الفيلم الوثائقي «انفجار مرفأ بيروت»، وبثّه عبر شاشتها في شهر أغسطس الجاري، بالتزامن مع حلول الذكرى الثالثة للتفجير الشهير في مرفأ بيروت.