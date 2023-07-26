فيلم «شامبليون» على «الوثائقية»: الملك رمسيس حافظ على توازن البلاد بإعادة ترسيم الحدود

استعرض الفيلم الوثائقي «شامبليون» الذي عرض على القناة الوثائقية، مساء اليوم، حكم الملك رمسيس الثاني لمصر، والجهود التي بذلها لحماية البلاد، إذ كان توازن البلاد مسؤولية الملك الذي قام ذلك بإعادة ترسيم الحدود.

الحملات العسكرية للملك رمسيس

واستعرض الفيلم الوثائقي، الحملات العسكرية التي شنها الملك رمسيس الثاني من أجل توسيع حدوده، وتفاصيل عدائه مع الحيثيين.

انتصارات الملك رمسيس

وذكر الفيلم الوثائقي، أنه في 1274 قبل الميلاد قرر الملك رمسيس الثاني شن حملة عسكرية ووجد أن العدو في أقصى الشمال، وما حققه الملك رمسيس الثاني خلال حملاته العسكرية من انتصارات.