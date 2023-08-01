السكة الحديد تكشف متوسط تأخيرات القطارات اليوم.. أقصاها ساعة ونصف

كشفت الهيئة القومية للسكة الحديد عن متوسط التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم للقطارات، وذلك تنفيذا لخطة السكة الحديد في تنفيذ بعض المشروعات القومية، وتطوير بعض أشرطة السكة الحديد، ويأتي ذلك لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لركاب السكة الحديد، من أجل تعزيز أمن وسلامة المواطنين.

متوسط تهديات وتأخيرات القطارات اليوم

- خط قطارات القاهرة - الإسكندرية متوسط التأخيرات تصل إلى 40 دقيقة.

- خط قطارات القاهرة - أسوان متوسط التأخيرات تصل إلى 80 دقيقة.

- خط قطارات القاهرة - أسيوط متوسط التأخيرات والتهديات تصل إلى 60 دقيقة.

- خط قطارات قليوب - المنصورة - الزقازيق - شبين القناطر متوسط التأخيرات تصل إلى 45 قيقة.

- خط قطارات بنها - بورسعيد متوسط التأخيرات والتهديات تصل إلى 90 دقيقة.

- خط قطارات طنطا - المنصورة - دمياط متوسط التأخيرات والتهديات تصل إلى 45 دقيقة.

التأخيرات بسبب تطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين، عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها، من إنشاء كباري علوية، وأنفاق وتجديد وصيانة السكك، وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ كافة التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.