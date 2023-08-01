مواعيد انقطاع الكهرباء في القاهرة.. المعادي ومدينة نصر

بعد إعلان الحكومة مواعيد انقطاع الكهرباء في القاهرة، بدأت محافظة القاهرة بالتنسيق مع شركات الكهرباء تنفيذ جدول تخفيف الأحمال الذى يبدأ تطبيقه اليوم، تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء في هذا الصدد، بالتنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول.

وتتضمن مواعيد انقطاع الكهرباء في القاهرة كل أحياء العاصمة، والجدول الزمني لقطع التيار، ومعرفة كل منطقة بجدول قطع التيار، ومنها ما يلي:

أماكن قطع التيار من الساعة 21 حتى 22

مدينة نصر: الجبل الأحمر، الحي السادس، الحي السابع، المنطقة الثامنة، مساكن عثمان شارع مصطفى النحاس، مشروع عمائر مدينة نصر، شارع عباس العقاد، حي السفارات، المنطقة السادسة والثامنة.

زهراء مدينة نصر: مساكن الزهراء، مساكن الشروق.

-عزبة الهجانة، ومساكن طيبة.

مدينة نصر: شارع حسن مأمون، المنطقة التاسعة، منطقة السراج.

الشيراتون: إسكان شركة مصرالجديدة، خلف كلية الهندسة، شارع محمد متولي الشعراوي، شارع مصطفى رفعت، شارع مراد الشريعي، ميدان سانت فاتيما، شارع النزهة.

أماكن قطع الكهرباء من الساعة 20 حتى 21

منشأة ناصر: مساكن الحرفيين، مدرسة الجبرتي، محطة صرف موسى حنا، السكة الحديد.

المعادي: فصل التيار عن أبراج زهرة المعادي، شارع محمود رزق، شارع 155، كورنيش المعادي، عمارات المهندسين أمام مستشفى السلام الدولي، منشية المصري، عمارات الشهيد دجلة، أبراج عثمان، شارع 9، شارع 5، شارع 6 سرايات المعادي.

مايو: عرب أبو ساعد، طريق تبين 500، مجاورة 17-15-13.

حلوان: شارع عزبة الوالدة العمومي.

حدائق حلوان: شارع تتونجي

أماكن قطع الكهرباء من الساعة 21 حتى 22

عين الصيرة: مجاري عين الصيرة، المنطقة الصناعية، التونسي.

المنيرة: شارع الشيخ علي يوسف، شارع الرشيدي.

المنيل: شارع مصطفى رضا، شارع المنيل.

المقطم: شارع 9، ميدان النافورة، الهضبة العليا.

البساتين: شارع مسجد عباد الرحمن، مدينة الوحدة، دار السلام، شارع السادات.