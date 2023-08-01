جدول انقطاع الكهرباء في 6 أكتوبر والشيخ زايد.. اعرف المناطق وتوقيت الفصل

أعلنت الحكومة جدول انقطاع الكهرباء في مختلف مدن وأحياء محافظة الجيزة أغسطس 2023، ومنها مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد، وذلك في إطار خطة تخفيف أحمال الكهرباء في مختلف المحافظات، موضحة أنه سيتم البدء في خطة تخفيف الأحمال، اليوم الثلاثاء، بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر، في مختلف المحافظات.

أماكن انقطاع الكهرباء بـ6 أكتوبر والشيخ زايد

وأعلنت الحكومة المناطق المتأثرة بالفصل في محافظة الجيزة ومنها أكتوبر والشيخ زايد، التي جرى تحديدها داخل كل مجموعة ومدة انقطاع الكهرباء، والتي جاءت على النحو التالي:

مجموعة «1»

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 12 حتى الساعة 13 بمنطقتي أكتوبر والشيخ زايد.

- الشيخ زايد: الحي السابع زايد - جومان.

- 6 أكتوبر: 1185 عمارة.

- 6 أكتوبر: إسكان دهشور.

6 أكتوبر: نقابة التجاريين- بارك فيل ايكو- كومباوند السكر- الإسكان والتعمير.

- 6 أكتوبر : المخابرات 220 فدان.

- أكتوبر: الحي الثاني + الحي الثالث «شمال محور الكفراوى».

- أكتوبر: الحي الثالث أكتوبر «خلف سنترال الفيروز».

- الشيخ زايد: المحور المركزي زايد، الإسكان الحدائقي، جنة زايد بجوار مول سعودي، جرينز المدرسة الأمريكية ، سنتر سيتى سفن، سنتر كورتجانوا».

مجموعة «2»

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 13 حتى الساعة 14 بمنطقتي أكتوبر والشيخ زايد.

- أكتوبر: غرب سوميد منطقة «ب».

- أكتوبر: الحي الرابع أكتوبر.

- زايد: الحي الثالث زايد + كومباوند جرينز.

- زايد: الحي 13 زايد.

- زايد: «الإسكان القومي+ العمرانية «إسكان أبو الوفا-209 عمارة -200 قطعة».

- أكتوبر: الحي 12 أكتوبر .

- أكتوبر: شباب 100

مجموعة «3»

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 14 حتى الساعة 15 بمنطقتي أكتوبر والشيخ زايد.

- أكتوبر: فدان- المنطقة الثانية ابنى بيتك 139.

- أكتوبر: المنطقة السادسة منطقة «أ».

- أكتوبر: المنطقة السادسة منطقة «ج»

- المنطقة السادسة منطقة «د».

- زايد: الحي التاسع زايد.

- أكتوبر: سكن مصر + دار مصر «خلف سوق الجملة».

مجموعة «4»

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 15 حتى الساعة 16 بمنطقتي أكتوبر والشيخ زايد.

- زايد: الحي 11 زايد.

- أكتوبر: سوق الجملة + أوراسكوم + دريم.

- أكتوبر: بيت العائلة + الأولى بالرعاية.

- زايد: الحي 16 زايد.

- أكتوبر: الحي الثالث+ الحي الرابع «يمين محور الكفراواى».

- أكتوبر: المستثمر الصغير + إسكان الأندلس.

مجموعة «5»

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 16 حتى الساعة 17 بمنطقتي أكتوبر والشيخ زايد.

- أكتوبر: الحي الخامس أكتوبر.

- أكتوبر: طيبة جاردنز- إسكان النصر- + كومباوند الصعيدي.

- أكتوبر: النصر ق 17+ ديار + المعمورة+ المتجدة.

- أكتوبر: القوات المسلحة.

- أكتوبر: الحي الثانى أكتوبر خلف جامعة نوال الدجوى.

- أكتوبر: الحي السادس.

- زايد: بيفرلى هيلز «بجوار مول العنابي وبجوار سنترال بفرلى هيلز».

مجموعة «6»

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 17 حتى الساعة18 بمنطقتي أكتوبر والشيخ زايد.

- أكتوبر: طيبة جاردنز + كومباوند بيتا+ واحة ريحانة.

- أكتوبر: الحي الأول أكتوبر.

- زايد: بيت الوطن بجوار مدخل 3 الشيخ زايد + جنة مصر الشيخ زايد.

- أكتور: الفردوس+ منطقة أرض القرعة + دار مصر بجوار أوراسكوم + سكن مصر أمام أوراسكوم+ رحاب أكتوبر + كومباوند كالما.

مجموعة «7»

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 18 حتى الساعة 19 بمنطقتي أكتوبر والشيخ زايد.

- 6 أكتوبر: غرب سوميد «د».

- 6 أكتوبر: الحي 15 زايد «الربوة».

- 6 أكتوبر: الأبارتمنت دريم.

- 6 أكتوبر: عمارة حدائق أكتوبر 266.

- 6 أكتوبر: الحي الأول أكتوبر.

- 6 أكتوبر: الحي السابع أكتوبر.

- 6 أكتوبر: بيفرلى هيلز ( ألجريا- كازا).

مجموعة «8»

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 19 حتى الساعة 20 بمنطقتي أكتوبر والشيخ زايد.

- 6 أكتوبر: عمارات ال،125 فدان.

- 6 أكتوبر: المستثمر الصغير + كمباوند الأندلس.

- 6 أكتوبر: دجلة بالمز.

- 6 أكتوبر: عمارات الإسكان الإجتماعي والـ800 فدان.

- 6 أكتوبر: الكرمة- جرين ويفر.

- 6 أكتوبر: الحي الخامس خلف سنترال الشيخ زايد.

6 أكتوبر: السياحية السادسة.

- 6 أكتوبر: يوتوبيا- المقاولون العرب.

6 أكتوبر: كمباوند حورس 150.

مجموعة «9»

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 20 حتى الساعة 21 بمنطقتي أكتوبر والشيخ زايد.

- 6 أكتوبر: الخمائل المرحلة الأولي خلف مسجد الشرطة.

- 6 أكتوبر: الربوة.

- 6 أكتوبر: الإسكان الإجتماعي 247 عمارة.

-6 أكتوبر: السياحية الشمالية حى الورود - المرنفعات الخضراء- أكتوبر هيلز أ، ب- دار جادنز- أرض الدفاع أ،ب.

- 6 أكتوبر: التوسعات الشرقية (صوانليك، صن سيتى ، ايوان، البستان، ريزيدنس، الكارنريا، الصفوة، جرين هيلز، كليو باترا، إسكان مصرلا، جرين فور، الهضبة الخضراء، ميجا القابضة).

- 6 أكتوبر: كمباوند جاردينا+ رامو+ كمباوند الياسمين.

مجموعة «10»

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 21 حتى الساعة 22 بمنطقتي أكتوبر والشيخ زايد.

- 6 أكتوبر: الحي الرابع عشر «حي الياسمين».

- 6 أكتوبر: الحي العاشر.

- 6 أكتوبر: حدائق الفردوس+ سوق الجملة.

- 6 أكتوبر: المتميز.

- 6 أكتوبر: الحي الثامن أكتوبر.

- 6 أكتوبر: الحي الثانى زايد.

مجموعة «11»

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 22 حتى الساعة 23 بمنطقتي أكتوبر والشيخ زايد.

- 6 أكتوبر: الحي الأول توسعات شرقية «بالم هيلز المرحلة 3،8،7،5».

- 6 أكتوبر: رويال سيتى.

- 6 أكتوبر: جنة زايد+ زايد ديونز.

- 6 أكتوبر: الإسكان الإجتماعى 800 فدان.

- 6 أكتوبر: بداية.

- 6 أكتوبر: الصفوة+ جرين هيلز+ كومباوند الفدا.

- 6 أكتوبر: المنطقة السابعة ابنى بيتك.

- 6 أكتوبر: أكسبريس + مكيستا+ ابرا المنتزة.

مجموعة «12»

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 23 حتى الساعة 24 بمنطقتي أكتوبر والشيخ زايد.

- 6 أكتوبر: سكن مصر+ دار مصر + 82 فدان + الفردوس.

- 6 أكتوبر: مينا جاردن.

- 6 أكتوبر: الأردنية + ديامون مول.

- زايد: الحي الثالث.