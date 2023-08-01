مواعيد انقطاع الكهرباء في الجيزة.. اعرف منطقتك

أعلنت الحكومة عن مواعيد انقطاع الكهرباء في الجيزة بداية من الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم، ضمن خطة تخفيف الأحمال التى أعلن عنها مجلس الوزراء فى المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول، حتى لا يقع أي أضرار على المواطنين.

مواعيد انقطاع الكهرباء في الجيزة

وحول مواعيد انقطاع الكهرباء في الجيزة، شملت كل الأحياء والمدن بالمحافظة ومن المناطق المتأثرة بفصل التيار من الساعة 12 ظهرا وحتى الواحدة ظهرا، على النحو التالي:

- 6 أكتوبر، انقطاع الكهرباء سيكون في إسكان دهشور، 1185 عمارة، الإسكان والتعمير، بارك فيل، ايكو، كومبوند السكر

- نزلة السمان، الاقنطاع من مدخل أبو الهول حتى الصوت والضوء.

- الشيخ زايد، الانقطاع في الحي السابع وجومان.

- الرماية، الانقطاع من ترعة المنصورية الرئيسى حتى الدائرى ومتفرعاتها وبنى يوسف الخارجي.

-المريوطية، الانقطاع من المريوطية الرئيسى ما بين الهرم والدائرى، ومابين المريوطية والليبنى.

- المريوطية، سيكون الانقطاع من ترعة السيسى من السجل المدنى، شارع مصرف حمودة حتى شارع زغلول.

-العمرانية، سيكون الانقطاع في شوارع الشعب، ومبى، خاتم المرسلين، اليابان، والبلاستيك.

أماكن قطع الكهرباء في الجيزة من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة الواحدة

- فيصل، شارع الصفا والمروة ،الطوابق، شارع المنشية كفر طهرمس، شارع الثلاثينى من العشرين، شارع المنشية يمين، شارع الملكة من شارع العشرين.

- بنى مجدول.

- أبورواش الشرقية.

- طريق أبو رواش بنى مجدول.

- عزبة البشارى أبو رواش.

-البدرشين، المرازيق البلد، العزيزية، الشوبك.

- الصف.

أماكن قطع الكهرباء من الساعة الحادية عشر مساء وحتى الثانية عشر

- مزارع برقاش، مرور برقاش ، صوامع برقاش.

- كفر حجازى ..الجبانة.

- الرهاوي.

- نكلا. .المسجد الشرقى

- إمبابة في شارعي الوحدة والإمام الغزالي.

- الدقي، منطقة ميت عقبة من شارع وادى النيل، سور نادى الترسانة.

-الوراق، شارع ترعة السواحل.

مناطق قطع الكهرباء من الساعة الحادية عشر مساء وحتى الثانية عشر

- التعاون هرم، شارع الإسماعيلية، ترسا.

-الهرم، شارع العريش.

-هضبة الأهرام، مناطق ز، ع، ن.

-المنصورية، آخر ترسا بجوار مشروع 9090.

-المريوطية، آخر شارع العروبة مع شارع المريوطية.

- فيصل، أول شارع الملكة.

-كرداسة، آخر شارع ناهيا.

- أبو النمرس، شارع سعيد هلال بجوار مزلقان أبو النمرس

- بولاق الدكرور، قطع الكهرباء عن المشابك، أول فيصل، ترعة عبد العال.