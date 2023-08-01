طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس 2023

مع بداية كل شهر يبدأ الاهتمام بالبحث والاستعلام عن فاتورة الكهرباء لسدادها، تفاديا للتعرض للغرامات أو وقف العداد أو المساءلة، وحددت وزارة الكهرباء والطاقة، خدمات متعددة للمواطنين عبر موقعها الإلكتروني ومنها الإستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس 2023 برقم العداد أو باسم المشترك.

ويمكن للمواطنين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس 2023 أون لاين من خلال زيارة موقع الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، واتباع الخطوات التي حددتها الوزارة، كما يلي.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس 2023

وتتعدد خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس 2023 كما يلي:

- الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء من خلال هذا الرابط.

- اختيار المنصة الموحدة الخدمات.

- النقر على أيقونة الاستعلام عن فواتير.

- انقر على أيقونة طلب جديد.

- سجل الدخول.

- حدد اسم المحافظة الخاصة بمنطقتك.

- إدخال الاسم ورقم العداد.

- اضغط على استعلام تظهر قيمة الفاتورة.