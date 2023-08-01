تعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك المختلفة

يسجل متوسط سعر الدولار اليوم الثلاثاء في منتصف التعاملات 30.83 جنيها للشراء و30.96 جنيها للبيع، وذلك داخل البنك المركزي المصري، وفقا للموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما يبلغ سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه بالنسبة للشراء، وسعر البيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

بينما يسجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

فيما يبلغ سعر الدولار في ختام التعاملات داخل بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء أما سعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في ميد بنك

وعن سعر الدولار في ميد بنك فيبلغ 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وبالنسبة لسعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي فيسجل 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.