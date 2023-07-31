سعر الدولار اليوم الإثنين 31-7-2023 في البنوك المصرية

سجّل سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 31-7- 2023، استقرارا أمام الجنيه المصري، في البنوك، إذ سجل سعر الدولار اليوم 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري سعر 30.75 جنيه للشراء، وسجل 30.85 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديث في بنك مصر.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي Cib

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع وفقًا لمصرف أبو ظبي الإسلامي.