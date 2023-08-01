شيريهان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها تالية بتورتة ورود: «بحبك».. (صور)

حرصت الفنانة شيريهان على الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها تالية، على طريقتها الخاصة، وذلك من خلال منشور شاركته مع جمهورها عبر حسابها الخاصة على «إنستجرام».

شيريهان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

نشرت الفنانة شيريهان، مجموعة من الصور لابنتها تالية، أثناء الاحتفال بعيد ميلادها، بتورتة مزينة بمجموعة من الورود، وعلقت على الصور: «بحبك».

شيريهان تقدم مسرحية «كوكو شانيل»

يذكر أن الفنانة شيريهان كانت قد قدمت مؤخرا مسرحية بعنوان «كوكو شانيل»، بمشاركة عدد كبير من الفنانين منهم هاني عادل وإنجي وجدان وحنان يوسف وأيمن القيسوني وسمر مرسي وتامر حبيب وداليا شوقي، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف دكتور مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري.

وكان قد صرح الدكتور مدحت العدل، مؤخرا، بأن الفنانة شيريهان تستعد خلال الفترة المقبلة، لتقديم مسلسل درامي ضخم، ومسرحية جديدة، سيجري الكشف عن تفاصيلها قريبا.