مدحت العدل: انتظروا شيريهان في مسلسل ضخم ومسرحية قريبا

كشف الكاتب والسيناريست مدحت العدل، عن وجود عمل جديد مع الفنانة شيريهان خلال الفترة المقبلة.

مدحت العدل: انتظروا مسلسل شيريهان

وقال «العدل»، خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها «بالخط العريض»، على شاشة الحياة: «انتظروا شيريهان في مسلسل ضخم ومسرحية قريبا».

وأضاف مدحت العدل: «الفنانة شيريهان فنانة ملهمة وجميلة، وتتعامل مع الفن بروح الهواية، والبحث عن التفاصيل والمجهود غير العادي».

وقدمت شيريهان عدة أعمال درامية، من أهمها أفلام كش ملك وعرق البلح والعشق والدم، بالإضافة إلى بعض المسلسلات، أشهرها الجلاد والحب ودعوني أعيش والامتحان وناري ودموعي وابتسامتي ورحمة ونار ودخان، وعدة مسرحيات أشهرها سك على بناتك مع فؤاد المهندس.

وخلال الحلقة تحدث السيناريست الكبير، عن كواليس مسلسل عملة نادرة للنجمة نيللي كريم، والصعوبات التي واجهته في العمل، وكشف عن سر تأجيل مشروع قصة حياة عمرو دياب.

ورد مدحت العدل على سؤال بشأن إمكانية ترشحه لرئاسة الزمالك مستقبلا.

مواعيد عرض برنامج بالخط العريض

ويذاع برنامج «بالخط العريض» على شاشة قناة الحياة، يوم الجمعة من كل أسبوع في الثامنة مساء، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.