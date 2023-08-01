وزارة الشباب تطلق فعاليات اليوم الرياضي الترويحي لتلاميذ مدارس العريش

واصلت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية «الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي»، تنفيذ فعاليات اليوم الرياضي الترويحي لتلاميذ المدارس بالمناطق بديلة العشوائيات، بالصالة المغطاة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والاتحاد المصري للرياضة المدرسية، مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك ضمن مبادرة صيف شبابنا.

الفعاليات تتضمن عددا من الأنشطة الترويجية

تضمنت الفعاليات عددا من الأنشطة الترويحية والرياضية، بمشاركة 300 تلميذ من طلاب الإعدادية والثانوية، كما أقيمت على هامش الفعاليات ندوة عن الإسعافات الأولية الواجب اتخاذها في الحالات الطارئة.

يهدف المشروع إلى توسيع قاعدة الممارسة الشعبية، وغرس الروح الوطنية والولاء والانتماء، ونبذ العنف والتعصب ضد ممارسة الرياضة، وتعزيز دور الممارسة الرياضية والتشجيع على ممارسة الرياضة لكافة الفئات، إضافة إلى اكتشاف الموهوبين رياضيا في الألعاب الرياضية ودعمهم وتنمية مواهبهم.

استراتيجية وزارة الشباب والرياضة

ويأتي تنفيذ المشروع في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، بأن تكون جميع الأنشطة والخدمات التي تقوم بها شاملة، وتستهدف تحقيق توجه الدولة بنشر الثقافة الرياضية في المجتمع، وفي إطار الاهتمام بدمج كافة الفئات بمختلف محافظات الجمهورية في الأنشطة الشبابية والرياضية.