انطلاق فعاليات المهرجان الرياضي الأول لجامعات الدلتا في بنها اليوم

انطلق بجامعة بنها، اليوم الأحد، فعاليات المهرجان الرياضي الأول لجامعات الدلتا، وذلك تحت رعاية الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب خلال الفترة من 23 - 25 يوليو الجاري بملاعب الجامعة بكفر سعد.

اهتمام الجامعة بالرياضة

وأكد «سوسة» اهتمام الجامعة بالرياضة في إطار حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالشباب، وتقديم كافة سبل الدعم لطلاب الجامعات لممارسة جميع الأنشطة الطلابية، بما يساعد فى اكتشاف المواهب الرياضية، وإخراج الطاقات الإبداعية للطلاب لإعداد جيلاً من الشباب واعياً مستنيراً يعمل لصالح مجتمعه ووطنه.

المنافسة الشريفة خلال فعاليات المهرجان

وأعرب رئيس جامعة بنها عن خالص تمنياته بدوام التوفيق والتميز لجميع المشاركين من الجامعات المصرية، في إطار من الروح الرياضية والمنافسة الشريفة خلال فعاليات المهرجان.

من جانبه، تفقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إطلاق فعاليات المهرجان بملاعب الجامعة بكفر سعد والترحيب بالوفود المشاركة يرافقه الدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ، ومدير عام رعاية الشباب بالجامعة.

وقال الدكتور تامر سمير، إن المهرجان الرياضي الأول لجامعات الدلتا يهدف إلى توطيد أواصر الصداقة وتبادل الخبرات بين طلاب الجامعات المصرية، واستثمار طاقات وأوقات فراغ الطلاب وزيادة التقارب والتعارف بينهم.

واشار نائب رئيس الجامعة الى أن المهرجان يشارك فيه 8 جامعات، هي جامعة بنها، وجامعة دمياط، وجامعة بنها الأهلية، وجامعة المنصورة الجديدة، وجامعة السادات، وجامعة المنوفية، وجامعة الدلتا، وجامعة كفر الشيخ.