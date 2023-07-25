قوى الحرية والتغيير بالسودان: نشكر مصر قيادة وحكومة وشعبا على جهودها

قالت قوى الحرية والتغيير السودانية، إنَّ الهدف الأساسي من المؤتمر الذى جرى عقده في القاهرة، اليوم، إيقاف الحرب في السودان وإحلال السلام وإنقاذ مواطنينا، موجهة الشكر لمصر شعبا وحكومة وقيادة على جهودها وما تقدمه للسودان.

وقف الحرب في السودان

وذكرت خلال المؤتمر الصحفي الذي نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ السودان يمر بظرف دقيق، موضحة أنهم ناقشوا سُبل وقف الحرب وبناء جبهة مدنية من أجل بناء الدولة.

وأشارت إلى أنَّ السودان يعيش تجرب قاسية، آملة أن يخرج منها، خاصة أن الحرب بكل خسائرها وضعتهم أمام واقع جديد، ويجب أن تنتهي عبر مرحلة انتقالية.

اجتماعات لقيادات قوى الحرية والتغيير

وانطلقت في القاهرة، أمس الاثنين، اجتماعات لقيادات قوى الحرية والتغيير، المجلس المركزي القيادي، التي تستمر على مدى يومين، لمناقشة سُبل إنهاء الحرب ومخاطبة جذور الأزمة، يأتى هذا فيما تتواصل الاشتباكات العنيفة بين الجيش السودانى والدعم السريع فى مدن العاصمة السودانية الخرطوم الثلاث، التى دخلت يومها الأول بعد المئة.