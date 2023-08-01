مواعيد حفلات مهرجان العملين الجديدة.. مدحت صالح الخميس المقبل

قالت شروق وجدي، موفدة «إكسترا نيوز» لمهرجان العلمين الجديدة، إن هذا الأسبوع سيشهد حفلات غنائية لعدد من نجوم الفن والغناء بالعالم العربي، خاصة بنهاية الأسبوع، أيام الخميس والجمعة والسبت، يحيها كبار مطربي العالم العربي.

حفل الفنان مدحت صالح.. الخميس المقبل

وأضافت «وجدي»، خلال تغطية خاصة لمهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى، أنَّ العلمين ستشهد حفل الفنان الكبير مدحت صالح، والفنانة ريهام عبد الحكيم، يوم الخميس المقبل، أما حفل الكينج محمد منير وحميد الشاعري، فيقام يوم الجمعة، بينما حفل النجمة أليسا والنجم تامر عاشور يُقام يوم السبت.

فعاليات غنائية وتراثية وثقافية بـ«مهرجان العلمين»

وتابعت موفدة «إكسترا نيوز» للعلمين الجديدة، «حتى خلال منتصف الأسبوع يستمر توافد الزوار على مدينة العلمين الجديدة وسط فعاليات مختلفة طوال أيام الأسبوع، وخلال الأسبوع الماضي جرت فعاليات غنائية وتراثية وثقافية ورياضية دولية مثل رياضة «البادل».