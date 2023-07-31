«الفنون التشكيلية» ينظم فاعليات متنوعة غدا.. ورش فنية ومعرض ومهرجان

ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش مجموعة من الفاعليات الفنية خلال الأيام المقبلة في العديد من المواقع التابعة للقطاع في القاهرة والمحافظاتـ، من بينها معرض للفنان محمد عباس بعنوان «حنين.. أربعون عاماً من الفن» بقاعة الباب سليم، وذلك في تمام الساعة الـ7 من مساء غدا الثلاثاء بقاعة الباب سليم، يستمر المعرض حتى 12 أغسطس.

ورشة فنية لتعليم فن الرسم

كما ينظم القطاع ورشة فنية لتعليم فن الرسم بمتحف دنشواي، وذلك في تمام الساعة الـ 10 صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023 في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين قطاع الفنون التشكيلية ومديرية التربية والتعليم بالمنوفية بمدرسة الشهيد حمدي شعيب بالشهداء.

العنوان: دنشواي مركز الشهداء محافظة المنوفية.

مهرجان الإسكندرية الدولي للقصص المصورة

ويفتتح القطاع مهرجان الإسكندرية الدولي للقصص المصورة في الفترة من 6 إلى 8 أغسطس 2023 من الساعة الـ 12 ظهراً حتى الساعة الـ 8 مساءً بقاعة حامد عويس بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية.

الدخول مجاناً.

المواعيد: يومياً من الساعة 9 صباحاً: الساعة 6 مساءً عدا يومي الاثنين والجمعة.