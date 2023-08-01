طريقة حجز حفلات العلمين الجديدة.. لو عاوز ترفه عن نفسك بعد الثانوية العامة

يسعى العديد من الطلاب للترفيه عن أنفسهم بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، ويتجه البعض إلى حضور الحفلات بشكل عام، إذ تُقام في تلك الفترة فعاليات مهرجان العلمين الذي انطلق يوم 13 يوليو بكثير من الفعاليات الفنية والرياضية.

ونعرض في السطور التالية، أبرز حفلات العلمين الجديدة للراغبين في الحجز والحضور من طلاب الثانوية العامة للترفيه عن أنفسهم والاحتفال بأشكال مختلفة.

حفلات العلمين الجديدة

وتأتي حفلات العلمين في الأيام المقبلة كما يلي وفق المعلن عنه:

3 أغسطس يقام حفل للفنان الكبير مدحت صالح وريهام عبدالحكيم

4 أغسطس يُقام حفل غنائي كبير لـ محمد منير حميد الشاعري.

5 أغسطس، ينطلق حفل الفنانة إليسا وتامر عاشور.

10 أغسطس يقام حفل للفنان بهاء سلطان وكارول سماحة.

ويحيي الحفل يوم 11 أغسطس الموسيقار عمر خيرت.

18 أغسطس، تحيي الفنانة أنغام حفلها في أول ظهور فني بمدينة العلمين الجديدة.

كيفية حجز تذاكر العلمين لطلاب الثانوية العامة

ويمكن حجز تذاكر حفلات العلمين الجديدة من خلال هذا الرابط عن طريق كتابة الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف واختيار طريقة الدفع لحجز الحفل الذي تريد حضوره.

ويستمر المهرجان في تقديم فعالياته والعروض المختلفة التي يعلن عنها تباعًا حتى 26 أغسطس الجاري، إذ يستضيف المهرجان نحو مليون زائر من داخل مصر والوطن العربي، حيث تشارك به فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة في أحداث مهرجان العلمين الرياضي.