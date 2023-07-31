يتساءل نحو 119 ألف طالب عن موعد موعد امتحانات الدور الثاني 2023 لطلاب الثانوية العامة، وذلك بعد أن أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نسب الطلاب الذين يخضعون لفرصة ثانية لتحسين المجموع.

موعد موعد امتحانات الدور الثاني 2023 لطلاب الثانوية العامة

ووفق تصريحات الدكتور حجازي، فإن موعد موعد امتحانات الدور الثاني 2023 لطلاب الثانوية العامة سيكون يوم 19 أغسطس المقبل.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأبية والعلمية، التظلم قبل امتحانات الدور الثاني 2023 من خلال بوابة تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023، التي من المقرر تفعيل العمل بها بعد 48 ساعة من إعلان النتيجة، ويسبق الخطوة الدخول على الحساب المدرسي الموحد للخدمات الإلكترونية.

روابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 من الوطن

نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة

وشهد اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة، رسميًا، بعد أن اعتمد وزير التعليم نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2022-2023، بنسبة نجاح بلغت 78.8%.

يُذكر أنَّ نسبة النجاح في البنين 80% مقابل 77% للبنات، وأنّ عدد الطلاب الذين لديهم دور ثان 118 ألفًا و805 طلاب، في حين أنّ عدد الناجحين 598 ألفًا و723 طالبًا.