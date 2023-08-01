«عبدالغفار»: 100 يوم صحة قدمت خدماتها لـ13مليون مواطن حتى الآن

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن مبادرة 100 يوم صحة، استفاد منها أكثر من 13 مليون مواطن من خلال الخدمات الطبية المقدمة في جميع التخصصات.

أهمية مبادرة 100 يوم صحة

وقال عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن مبادرة 100 يوم صحة تجوب القرى والنجوع والمدن الساحلية، والهدف منها القضاء على قوائم الانتظار، وتوعية المواطنين بجميع المخاطر والأمراض التي تواجه المواطنين.

الهدف من مبادرة 100 يوم صحة

وتابع: نستهدف أن تصل مبادرة 100 مليون صحة لـ100 مليون خلال المدة المعلنة، كما أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا لقطاع الصحة، لذا عقب انتهاء المحددة لمبادرة مبادرة 100 يوم صحة، وسيتم تجديدها مرة أخرى.

القضاء على فيروس سي

وأوضح عبدالغفار، أنه خلال الأيام المقبلة ستعلن منظمة الصحة العالمية خلو مصر من فيروس سي، مؤكدًا أن هذا المشروع بدأ من 2005، ولكن الرئيس السيسي أولى أهمية لهذا الأمر وتم إطلاق العديد من المبادرات للقضاء على فيروس سي حتى أصبحت مصر خالية من الفيروس.

وناشد عبدالغفار، المواطنين بالذهاب لقوافل مبادرة 100 يوم صحة والحصول على الخدمات الطبية المقدمة.