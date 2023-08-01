فتح باب التظلمات على نتائج 3 فرق بـ«الدراسات الإسلامية بنات» بكفر الشيخ

أعلنت كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ «بنات»، فتح باب التظلمات على نتائج بعض شعب الفرق الأولى والثالثة والرابعة للعام الدراسي 2022- 2023، وحتى موعد أقصاه 15 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة رسميًا، داخل أروقة الكلية وعلى موقعها الإلكتروني.

فتح باب التظلمات على نتائج 3 فرق

ووفقا لبيان صادر عن الكلية فإنّه تقرر فتح باب التظلمات من نتيجة العام الدراسي 2022 - 2023 للفرق الآتية:

- الفرقة الأولي شعبة «الشريعة الإسلامية».

- الفرقة الثالثة شعبة «الشريعة الإسلامية».

- الفرقة الرابعة شعب «أصول الدين، واللغة العربية، والشريعة الإسلامية».

ما هي كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ «بنات»؟

يذكر أن كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ «بنات» هي تابعة لجامعة الأزهر، وأُنشئت عام 2000 بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2023 لعام 2000، وتُقدم الكلية للطالبات العلوم الشرعية والعربية في إطار واضح المعالم والمقاصد، وتمنحهن درجة الإجازة العالية «الليسانس» في تخصصات «الشريعة الإسلامية، وأصول الدين، واللغة العربية».