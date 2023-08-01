سفير مصر في بلجراد يناقش سبل تطوير العلاقات الاقتصادية مع وزير تجارة صربيا

التقى السفير باسل صلاح، سفير مصر لدى صربيا، وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي، توميسلاف موميروفيتش، واستعرض الأخير نتائج زيارته، التي قام بها مؤخرا إلى مصر بهدف بحث سبل تطوير أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في المجالين التجاري والاستثماري، مشيدًا بحسن الاستقبال وحفاوة الترحيب الذي لقيه من المسئولين في مصر.

التركيز على تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية

وأضاف الوزير الصربي، بحسب صفحة وزارة الخارجية على موقع «فيسبوك»، أن مناقشاته مع الجانب المصري ركزت على أهمية تطوير التعاون الثنائي في المجالين التجاري والاستثماري، ويأتي في مقدمتها المفاوضات الجارية حول «اتفاقية التجارة الحرة» بين البلدين، وكذا الاجتماع المقبل للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين مصر وصربيا.

تعزيز التعاون بين مصر وصربيا

من جهته، أكد سفير مصر التزام الدولتين بتعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المجالين التجاري والاستثماري، والأهمية التي يوليها الجانب المصري لتطوير العلاقات الثنائية مع صربيا، مبرزًا الجهود الجارية لتنشيط حركة الصادرات والواردات بين البلدين، وبما يساهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بينهما.

استمرار التعاون بين صربيا ومصر

على صعيد متصل، أشار السفير إلى أهمية استمرار الزخم الراهن الذي تشهده العلاقات المصرية الصربية منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى صربيا في يوليو 2022، التي رسخت لتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، الأمر الذي انعكس على زيادة وتيرة الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين الجانبين.

إطلاق اسم مصر على شارع في صربيا

وأطلقت صربيا اسم مصر على شارع في العاصمة بلجراد، بحضور رئيس البرلمان الدكتور حنفي جبالي.