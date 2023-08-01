وكيل خطة النواب: اتفاق بين المشاركين بالحوار الوطني على الحد من الاقتراض

تحدث النائب ياسر عمر، وكيل لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، عن كافة القضايا المطروحة على مائدة الحوار الوطني بشأن الدين العام.

تفاصيل جلسة الدين العام

وقال عمر، إن اليوم كانت جلسة حساسة وساخنة، لأنها تمس الشعب بأكمله والأجيال القادمة، مؤكدا أن هناك عدة آراء مختلفة من الأحزاب والقوى السياسية المشاركة بالحوار الوطني، ولكن الكل متفق على ضرورة الحد من الاقتراض، وأن يكون في أضيق الحدود وعند الحاجة القصوى.

الدين العالمي يبلغ 305 تريليونات دولار

وأضاف، أنه ليس من المنطقي أن لا نقترض مطلقا، وأن القروض قائمة على مستوى العالم، وحجم الدين العالمي حتى اليوم يبلغ 305 تريليونات دولار، وأن القروض لها فائدة.

وتحدث أيضا وكيل لجنة التخطيط، عن حجم الاقتصاد غير الرسمي، وقال إنه لا يقل عن 40% من الاقتصاد المصري، وضم الاقتصادين يزيد من الإيرادات الضريبية دون الحاجة إلى زيادة نسبة الضرائب.