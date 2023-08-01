الاتحاد الأوروبي: لا نواجه نقصا في التزود باليورانيوم بسبب الوضع في النيجر

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه لا يواجه نقصا في التزود باليورانيوم بسبب الوضع في النيجر، بحسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

التلويح بعقوبات للمسؤولين على الانقلاب العسكري

وفي وقت سابق أبدى مسؤولو الاتحاد الأوروبي «تأييدهم الكامل» لقرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس» التي لوحت بعقوبات للمسؤولين على الانقلاب العسكري في النيجر.

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى أن «الاتحاد الأوروبي والنيجر يشتركان في علاقات عميقة تطورت على مدى عقود».

وأوضحت أن «الهجوم غير المقبول على الحكومة المنتخبة ديموقراطياً يعرض هذه الروابط للخطر».