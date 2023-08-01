توقعات تنسيق كلية الهندسة 2023 بعد الإعلان عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم، الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى 2023، للشعب الثلاثة، من الناجحين في امتحانات الدور الأول للثانوية العامة، مشيرة إلى أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى للشعبة الرياضية 342 درجة فأكثر، بنسبة 83.41%، وهو ما يكشف عن توقعات تنسيق كلية الهندسة 2023.

توقعات تنسيق كلية الهندسة 2023

ووفقا لشرائح مجاميع الثانوية العامة 2023، فإن توقعات تنسيق كلية الهندسة 2023 تشير إلى توقف الحد الأدنى لكلية الهندسة عند 344 درجة، خاصة وأن الأعداد المقرر قبولها بالمرحلة الأولى، مقاربة للعام الماضي.

تنسيق الجامعات 2023

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأعلى للجامعات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن أن الحد الأدنى للقبول بالكليات متوقف على مدى تسجيل الطلاب للرغبات، والعرض والطلب، منوهة إلى أن نسب الحدود الدنيا تتغير من عام لآخر، وفقا للإقبال، حيث وجدنا العام الماضي كليات عديدة شهدت إقبالا كبيرا من الطلاب، مما أدى إلى ارتفاع الحدود الدنيا لها، مثل كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعي.

وفي السياق ذاته، تغلق وزارة التعليم العالي الخميس المقبل، باب تسجيل رغبات أداء اختبارات القدرات 2023 للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز عدد من اختبارات القبول، مثل كليات التربية الرياضية والنوعية والفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية النوعية والتربية الموسيقية، وأن عدد الطلاب الذين سجلوا حتى الآن تخطى الـ126 ألف طالب وطالبة من مختلف الشعب الدراسية.