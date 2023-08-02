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اعرف موعد عودة المعلمين للعام الدراسي 1445-1446 بالمملكة العربية السعودية

كتب:

عمرو حسني
07:44 ص | الأربعاء 02 أغسطس 2023
الدراسة في السعودية

الدراسة في السعودية

اعتمد خادم الحرمين الشريفين بشكل رسمي قواعد وأنظمة التقويم الدراسي 1445 – 1446، في الوقت الذي أكدت وزارة التعليم السعودية أن التقويم الدراسي لعام 1445 (2024) يتضمن 3  فصول دراسية مع دحض الشائعات التي انتشرت حول إلغاء فكرة الفصول الثلاثة لتكون فصلين فقط.

موعد عودة المعلمين والتقويم الدراسي 1445/1446  في المملكة العربية السعودية

وعن عودة المعلمين 1445/1446 والتقويم الدراسي بالمملكة العربية السعودية، فإن موعد عودة المعلمين والمعلمات والكادر الإداري والمشرفين والمشرفات للعام الدراسي القادم: 1445/1/26هـ تتنوع لتشمل عودة الطلاب والطالبات في يوم 1445/2/4هـ، وأن يكون  نهاية العام الدراسي في 1445/12/4هـ، أما بداية العام الدراسي 1446هـ فسيكون 1446/2/14هـ، ويتبقى حتى الآن 18 يوم على بداية العام الدراسي في السعودية الذي سيبدأ في الأحد 20 أغسطس الجاري.

 تفاصيل عودة المعلمين والتقويم الدراسي 1445/1446 في المملكة العربية السعودية

ويشمل عودة المعلمين والتقويم الدراسي 1445/1446 بالمملكة العربية السعودية مواقيت مختلفة على أن تبدأ الدراسة في 4-2-1445هـ، وتكون نهاية الفصل الأول 2–5-1445هـ، وتكون بداية الفصل الثاني 12-5-1445هـ، وتكون نهاية الفصل الثاني 12-8-1445هـ، وتكون بداية الفصل الثالث 22-8-1445، وتكون إجازة عيد الفطر : الأربعاء 24-9-1445هـ، فيما تبدأ الدراسة بعد إجازة العيد 6-10-1445هـ، وسيضم العام الدراسي 3 فصول و38 أسبوعاً دراسياً، بالإضافة إلى شمول التقويم على عدد من الإجازات المتنوعة ( الإجازة الصيفية بين الفصول الدراسية/ الاجازات المطولة/ اجازات الأعياد الرسمية)، ووحدت المملكة موعدة عودة طلاب المدارس والجامعات يوم الأحد الموافق 2 صفر 1445.

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