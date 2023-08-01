«الأرصاد السعودية» تحذر من ارتفاع درجات الحرارة مع رياح شديدة على العاصمة

حذرت هيئة الأرصاد السعودية من ارتفاع درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على بعض المناطق بالمملكة العربية، إذ تسجل 47 درجة على محافظة الخرج، بينما تسجل مكة المكرمة والرياض وبريدة وادي الدويسري إذ تصل درجة الحرارة عليها خلال ساعات النهر 46.

تعرض «الوطن» فيما يلي، تفاصيل حالة الطقس في المملكة، وفق بيان الأرصاد السعودية، إذ حذرت من ارتفاع درجات الحرارة على بعض المناطق، فيما تعاني بعض المناطق الأخرى من أمطار رعدية.

«الأرصاد السعودية» تحذر من ارتفاع درجات الحرارة

وأكّد المركز الوطني للأرصاد بالمملكة، استمرار حالة الطقس من حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى، مضيفًا أن تلك المنطقة تتأثر بنشاط الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل من مكة المكرمة الى جازان وكذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.

وأضاف البيان أنَّه لا يزال هناك فرصة لسقوط أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان و عسير.

كما حذر المركز الوطني للأرصاد من نشاط رياح شديد على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، تتراوح سرعتها ما بين 40 - 49 كيلومترًا في الساعة، تشمل في ذلك المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ومصحوبة في تأثيراتها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وجاءت درجات الحرارة بالسعودية اليوم الثلاثاء 14 من محرم 1445، الذي يوافق 1 أغسطس 2023 على المدن السعودية كالآتي:

درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية

مكة 46 - 32

المدينة المنورة 43 -31

الرياض 46-30

جدة 43-31

الدمام 49-30

أبها 31-21

تبوك 40- 27

بريدة 46- 30

حائل 42-26

الباحة 30-22

عرعر 45 -29

سكاكا 45 -29

جازان 40- 33

نجران 40- 30

الخرج 47-31

المجمعة 44-28

وادي الدواسر 46 -30

الدوادمي 44-28

شرورة 45 -29