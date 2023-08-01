مصروفات الجامعات الأهلية 2023.. ثبات أسعار كليات القطاع الإنساني

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى 2023 لمختلف الشعب، التي من المقرر أن تبدأ السبت المقبل وتستمر لمدة 5 أيام وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها مكتب التنسيق، ويبحث الآلاف من الطلاب عبر منصات التواصل الاجتماعي عن مصروفات الجامعات الأهلية 2023 «العلمين والجلالة والملك سلمان والمنصورة».

مصروفات الجامعات الأهلية 2023

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية، مصروفات الجامعات الأهلية 2023 للعام الجامعي المقبل، التي أعلنت عنها وفقا لمواقعها الرسمية على الإنترنت:

مصروفات جامعة الجلالة 2023

الطب 120 ألف جنيه.

العلاج الطبيعي 70 ألف جنيه.

الهندسة 69 ألف جنيه.

طب الأسنان 107 آلاف جنيه.

الصيدلة 85 ألف جنيه.

الغذاء والصناعات الغذائية 43 ألف جنيه.

علوم الحاسبات 69 ألف جنيه.

العلوم الاجتماعية والإنسانية 43 ألف جنيه.

هندسة الحاسبات 69 ألف جنيه.

العلوم الصحية التطبيقية 39 ألف جنيه.

علوم التمريض 31 ألف جنيه.

العلوم الأساسية 48 ألف جنيه.

العوم الإدارية 46 ألف جنيه.

مصاريف جامعة العلمين 2023

الزراعات الصحراوية 43 ألف جنيه.

العلوم الأساسية المتقدمة 48 ألف جنيه.

طب الأسنان 97 ألف جنيه.

الطب 105 آلاف جنيه.

العلوم الاجتماعية والإنسانية 43 ألف جنيه.

الدراسات القانونية 45 ألف جنيه.

الغذاء والصناعات الغذائية 43 ألف جنيه.

اللغات التطبيقية 43 ألف جنيه.

الإنتاج الإعلامي 50 ألف جنيه.

الفنون 49 ألف جنيه.

السياحة والضيافة 40 ألف جنيه.

العلوم الإدارية 46 ألف جنيه.

علوم التمريض 31 ألف جنيه.

العلاج الطبيعي 63 ألف جنيه.

علوم وهندسة المنسوجات 58 ألف جنيه.

العلوم الصيدلية 85 ألف جنيه.

العلوم الهندسية 69 ألف جنيه.

العمارة 69 ألف جنيه.

حاسبات أو علوم وهندسة الحاسبات 69 ألف جنيه.

مصروفات جامعة المنصورة الجديدة 2023

علوم التمريض: 31 ألف جنيه.

العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه.

الطب 105 آلاف جنيه.

هندسة الحاسب: 69 ألف جنيه.

طب الأسنان: 97 ألف جنيه.

العلوم الصحية: 39 ألف جنيه.

السياحة: 40 ألف جنيه.

العلوم الأساسية المتقدمة: 48 ألف جنيه.

العلوم الصيدلية: 85 ألف جنيه.

اللغات التطبيقية: 43 ألف جنيه.

العلاج الطبيعي: 63 ألف جنيه.

العلوم الإنسانية والاجتماعية: 43 ألف جنيه.

علوم الحاسب: 69 ألف جنيه.

مصروفات جامعة الملك سلمان 2023

قال الدكتور أشرف حسين، رئيس جامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة «الطور وشرم الشيخ ورأس صدر» لـ«الوطن»، إن مجلس الأمناء وافق على رفع قيمة مصروفات القطاع الطبي 10% عن العام الماضي وثبات أسعار كليات القطاع الإنساني مثل العام الماضي، لافتا إلى أنه يجرى حاليا إعداد المصروفات لإعلانها عبر الموقع الرسمي للجامعة.