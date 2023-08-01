إنقاذ شخص من الغرق بأحد شواطئ مطروح

نجح غواصو الخير المتطوعون في إنقاذ شخص من الغرق داخل أحد شواطئ مدينة مرسى مطروح، وتم إخراجه على الشاطئ في حالة سيئة، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، ونقله إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إنقاذ شخص من الغرق

واستقبل مستشفى مطروح العام، مساء اليوم الثلاثاء، شخصا يدعى أسامة رأفت عبد الفتاح، 47 سنة، من القاهرة، يعاني من صعوبة في التنفس وقيء مستمر نتيجة تعرضه للغرق، وجار تقديم الرعاية الطبية العاجلة له، واستكمال الخدمات الطبية اللازمة من إجراء الأشعة وعمل التحاليل الطبية اللازمة، من خلال الفريق الطبي بقسم الطوارئ والاستقبال بالمستشفى، وتم وضعه في العناية المركزة.

رعاية طبية متقدمة لحالات الغرق

وأكد الدكتور صبري عصفور، مدير عام مستشفى مطروح العام، في تصريحات لـ «الوطن»، أنه يجري تقديم الرعاية الطبية لحالات الطوارئ في حوادث غرق الشواطئ من خلال فريق طبي متخصص ورعاية طبية متقدمة.