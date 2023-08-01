حركة تنقلات مديرية أمن المنيا 2023.. «بكر» رئيسا لمباحث ملوي

أعلنت مديرية أمن المنيا، حركة تنقلات مديرية أمن المنيا 2023، مساء اليوم الثلاثاء، حيث تم نقل عدد من ضباط المباحث بين مدن ومراكز المحافظة بهدف ضخ دماء جديدة وتطوير الأداء الشرطي، لتحقيق الاستقرار والأمن العام، ومنع الجريمة وضبط الخارجين عن القانون، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

حركة تنقلات مديرية أمن المنيا 2023

وقال مسئول أمني، في تصريحات لـ«لوطن»، إن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اعتمد حركة تنقلات مديرية أمن المنيا 2023، والترقيات العامة، وذلك في إطار ضخ دماء جديدة في جهاز الشرطة.

حركة تنقلات مديرية أمن المنيا 2023 في مراكز جنوب

وشملت حركة تنقلات مديرية أمن المنيا 2023، إجراء تغييرات بين ضباط وحدة إدارة البحث الجنائي، وهم المقدم عبدالوهاب أبو طالب رئيس مباحث بندر المنيا أول، والرائد الحسيني جابر رئيس مباحث بندر المنيا ثان، والمقدم جاد الله صدقي رئيس مباحث المرور، والمقدم بلال الجنايني رئيس مباحث مركز المنيا، والرائد إسلام زين رئيس مباحث أبوقرقاص، والمقدم محمد بكر رئيس مباحث مركز ملوي، والرائد محمد عبد اللاه رئيس مباحث بندر ملوي، والرائد محمد عبدالغني رئيس مباحث ديرمواس.

حركة تنقلات مديرية أمن المنيا 2023 في مراكز شمال

وفي مراكز شمال المحافظة، شملت حركة تنقلات مديرية أمن المنيا 2023، المقدم يحي شاهين كيلاني رئيسا لمباحث سمالوط شرق، والرائد عبدالرحمن الغزاوي رئيسا لمباحث سمالوط غرب، والرائد حازم الحيني رئيسا لمباحث مطاي، والرائد أحمد سامي رئيسا لمباحث بني مزار، والرائد أحمد سعيد رئيسا مباحث مغاغة، والرائد هشام أبو العلا رئيسا لمباحث العدوة.