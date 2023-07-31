محافظ المنيا: تكثيف الحملات للتصدي للبناء المخالف على الأراضي الزراعية

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أهمية تضافر الجهود والتنسيق بين الوحدات المحلية ورؤساء الوحدات القروية ومسئولي حماية الأراضي وتكثيف حملات المرور الميداني، لإحكام الرقابة والتصدي لظاهرة التعدى بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، للتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين وفرض هيبة الدولة.

نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة

جاء ذلك خلال خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، حيث ناقش المحافظ نسب تنفيذ مشروعات الرئاسية حياة كريمة والبالغ عددها 3265 مشروعا الجاري تنفيذها ضمن أعمال المرحلة الأولى في 28 قطاعا لخدمة أهالي القرى المستهدفة البالغ عددها 192 قرية في 5 مراكز، مشيراً إلى أنه خلال المرحلة الأولى تم الانتهاء من 32 مجمعا خدميا و207 مدارس، بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد ورفع كفاءة، بالإضافة إلى مشروعات جار استكمالها وتضم 17 محطة معالجة، ومستشفيين بمغاغة وأبوقرقاص، فضلاً عن مشروعات الوحدات الصحية ووحدات الإسعاف ونقاط الحماية المدنية ومراكز الشباب والأسواق والمواقف ومكاتب البريد.

مشروعات قطاع مياه الشرب

وشدد محافظ المنيا على سرعة الانتهاء من إجراءات توفير الأراضي ضمن المرحلة الثانية للمبادرة بمركزي سمالوط وبني مزار تمهيداً للبدء في تنفيذ المشروعات، خاصة المتعلقة بقطاع مياه الشرب ومحطات رفع ومعالجة الصرف الصحي، مؤكداً ضرورة التواجد الميداني والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات القائمة على تنفيذ الأعمال وتذليل العقبات أولاً بأول لضمان الانتهاء من كافة المشروعات في مواعيدها المحددة لدخولها الخدمة.

كما قدم الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، تقريرا حول جهود المديرية في توفير السلع والمواد الغذائية وكذلك جهود مراقبة الأسواق وضبط الأسعار وإحكام الرقابة على المحلات العامة والتجارية ومحطات المواد البترولية، مؤكداً على توافر السلع الغذائية داخل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ والأسواق بما يلبى كافة احتياجات المواطنين.

لقاء دوري لبحث مشكلات المواطنين

كما وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية، بعقد لقاء دوري بحضور أعضاء البرلمان ومجلس الشيوخ والجهات المعنية لبحث الشكاوى المقدمة من المواطنين بالقرى، خاصة التي تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين، ووضع آليات مناسبة لإيجاد حلول عاجلة وتلافي أسباب الشكوى.