تعرف على الكليات الأقل في تنسيق العام الماضي لطلاب «علمي علوم»

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، التي شغلت حيزًا كبيرًا من تفكير المصريين، وكانت مصحوبة بالتوتر والقلق للطلاب وأسرهم، وما زال هذا القلق مستمرا سواء بانتظار التظلمات، أو انتظار مراحل التنسيق المختلفة.

وكثر خلال الساعات الماضية البحث على الكليات العلمية لطلبة شعبة علمي علوم، وذلك طبقا لتنسيق العام الماضي، لمحاولة مقارنة وقراءة النتائج الحالية، ومقارنتها بالعام الماضي.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، أبرز أقل الكليات العلمية من حيث المجموع في تنسيق العام الماضي 2022، التي يمكن لطلاب الثانوية العامة الحاصلين على مجموع نسبته تتراوح بين 50 و70% الالتحاق بها، وفق تنسيق الثانوية العامة 2022.

كليات للشعبة العلمية منخفضة المجموع لعام 2022

وجاءت الكليات كالتالي:

- آداب انتساب موجه طنطا.

- تربية السويس رياضة.

- تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر.

- حقوق انتساب موجه أسوان.

- آداب انتساب موجه حلوان.

- حقوق انتساب موجه الإسكندرية.

- حقوق انتساب موجه أسيوط.

- حقوق انتساب موجه عين شمس.

- آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

- تربية نوعية عين شمس.

- تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية.

- آداب انتساب موجه كفر الشيخ.

- تربية كفر الشيخ رياضة.

- آداب انتساب موجه الفيوم.

- آداب انتساب موجه جنوب الوادي.

- تربية «تعليم ابتدائي» السويس.

- آداب انتساب موجه بورسعيد.

- حقوق انتساب موجه حلوان.

- تربية أسيوط رياضة.

- آداب انتساب موجه بنات عين شمس.

- حقوق انتساب موجه بنها.

- تربية «طفولة» قناة السويس بالإسماعيلية.

- تربية «طفولة» السويس.

- آداب انتساب موجه أسوان.

- تربية دمياط رياضة.

- آداب انتساب موجه دمياط.

- تربية نوعية الفيوم.

- آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس.

- الفني التجاري بدمنهور.

- آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية.

- آداب انتساب موجه بني سويف.

- آداب انتساب موجه المنيا.

- حقوق انتساب موجه طنطا.