إنقاذ طفلة من الغرق بأحد شواطئ الساحل الشمالي

نجح فريق الإنقاذ في إحدى القرى السياحية في الكيلو 60 على طريق «الإسكندرية - مطروح» الدولي الساحلي، اليوم، في إنقاذ طفلة لم تتجاوز 12 سنة، من الغرق، وتم نقلها إلى المستشفى لعلاجها.

إنقاذ طفلة من الغرق

واستقبل مستشفى الحمام المركزي الطفلة قادمة من إحدى القرى السياحية، وتدعى جيداء أحمد محمد، 12 عاما، من القاهرة، وتعاني من صعوبة في التنفس، وجار تقديم الرعاية الطبية العاجلة لها من خلال فريق طبي متخصص في علاج حالات الغرق بقسم الطوارئ والاستقبال بالحمام.

الكشف الطبي على الطفلة

كما يجري الفريق الطبي بمستشفى الحمام في الساحل الشمالي استكمال تقديم الخدمات الطبية اللازمة للحالة من خلال عمل الأشعة وإجراء التحاليل الطبية وتقديم الرعاية الطبية للطفلة لها، تحت إشراف الدكتور رفيق محمد، مدير مستشفى الحمام المركزي، لحين تماثلها للشفاء.