ضبط عاطل بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري في المنوفية

تمكنت وحدة مباحث تلا بمحافظة المنوفية، من إلقاء القبض على عاطل وبحوزته 236 تذكرة هيروين وكمية من مخدر الحشيش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

القبض علي عاطل بحوزته مخدرات وسلاح ناري

ووردت معلومات تفيد قيام «م.ا»، 45 سنة، من مدينة تلا، يقوم بالاتجار في المواد المخدرة، وتم إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، وجرى ضبط المتهم وبحوزته 236 تذكرة هيروين وكمية من مخدر الحشيش، وسلاح ناري وطلقة، وتم إخطار جهات التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهم علي ذمة التحقيقات.

القبض على المتهم

كان اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد إلقاء القبض على عاطل وبحوزته كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق.

وأكد محمد مسلم المحامي لـ«الوطن»، أن عقوبة حيازة أو الاتجار في المواد المخدرة تصل إلى الحبس المشدد، وفق المحضر المُحرر ضد المتهم.